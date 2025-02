Offener Eklat zwischen Trump und Selenskyi

Die Pressekonferenz von US-Präsident Trump, Vance und dem ukrainischen Ministerpräsident Selenskyi in den USA endete in einem offenem Eklat. Trump forderte vor laufender Kamera ultimativ von der Ukraine einen "Deal" zu den Bedingungen des US-Imperialismus. Es war an Demagogie schwer zu übertreffen,. wenn Kriegstreiber Trump die ganze Schuld an der akuten Weltkriegsgefahr nur auf die Ukraine ablud. Ohne ein Wort zur betrügerischen NATO-Osterweiterung, die von den USA ausging. Und auch ohne ein Wort der Kritik an der Aggression des neuimperialistischen Russlands, mit dem Trump ja auch Deals abschließen will.

Teile der EU sprangen Selenskyi umgehend bei und verharmlosten den reaktionären Diktator als "Freiheitskämpfer".

Jedenfalls haben sich die Widersprüche bezüglich des Ukraine-Kriegs und die offene politische Weltkrise erkennbar verschärft. RF-News wird morgen berichten.