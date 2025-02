Verbrecherischer Kinderpsychiater: Hundertfacher Kindesmissbrauch

Mit beispielloser krimineller Energie und Habgier hat Winterhoff sich an hunderten von Kindern vergangen – für viele mit lebenslang bleibenden Schäden.

Kinder, die ihm als „schwer erziehbar“ von Eltern oder Jugendämtern zugeführt wurden, hat er nach völlig unwissenschaftlichen Blitzdiagnosen in von ihm geleitete Kinderheime gesteckt, mit schwarzer Pädagogik unterjocht und monate- manchmal jahrelang mit sedierenden Medikamenten handlungsunfähig gemacht.



Bereits 2021 wurden seine Machenschaften durch WDR-Recherchen aufgedeckt, zusammen mit mutigen Jugendamtsbeschäftigten, Eltern und Betreuerinnen und Betreuern – aber erst jetzt steht er vor Gericht.



Sein „Renommee“ konnte Winterhoff nur erwerben, weil er mit Buchveröffentlichungen über Kinder als „Tyrannen“ zum Medienstar aufstieg - mit Talksendungen bei Lanz, Gaus, Beckmann u.a. Mit einem ganzen Netzwerk mit willfährigen Jugendämtern, Heimleitungen etc. wurde so sehr viel Geld am Leid der Kinder verdient.



„Der Kinderpsychiater – Die Macht des Dr. Winterhoff“ – eine dreiteilige erschütternde Dokumentation steht hier in der Mediathek der ARD zur Verfügung.