Waffenhandel wird beworben, Protest kriminalisiert

Wie zynisch das ist – wenn wir die Bilder aus Gaza sehen, wo die Menschen mit solchen Waffen vertrieben werden und über 50 000 ihr Leben verloren. Die Proteste gegen das brutale Vorgehen der israelischen Armee gegen die palästinensischen Menschen halten an. Wir verurteilen die mörderische Außenpolitik der deutschen Regierung, die Waffenhilfe für Israel und das Totschweigen der wirklichen Katastrophe in Gaza.

In Deutschland werden Kritiker dieser Politik systematisch kriminalisiert

Es gibt einige Beispiele, wo es in Deutschland zu Gerichtsurteilen gegen Kritiker dieser Kriegspolitik kam. Am 10.3.25 findet in Nürnberg wieder ein Prozess um 11 Uhr statt. Der Vorwurf: Bei einer Protestaktion soll der Satz „From the river to the sea“ gefallen sein. Damit soll angeblich dem israelischen Volk das Existenzrecht abgesprochen werden. Dabei ist der Satz aus dem Zusammenhang gerissen und explizit nicht so zu verstehen.

Doch dem Gericht ist das ein willkommener Anlass, gegen angebliche „Antisemiten“ vorzugehen und mit dieser Begründung die Kritik an der Kriegspolitik des israelischen Staates zu kriminalisieren. Auch die MLPD Bayern hatte einen Strafbefehl aus der Stadt Regensburg erhalten (RF-news berichtete). Dort stufte man unser Plakat mit dem Slogan: „ Stoppt den Völkermord in Gaza!“ als volksverhetzend ein. Unser sofortiger Protest gegen diese unverschämte Wahlbehinderung hatte zumindest erreicht, dass das nächste Gericht zurückruderte: Diese Aussage ist von der üblichen Meinungsfreiheit gedeckt. Wir sollen aber die ca. 100.- Euro Gerichtskosten zahlen … Das ist die nächste Frechheit.