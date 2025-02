Heilbronn

Wahlkampf-Abschluss der MLPD: „Wir sind da - auch nach den Wahlen!“

„Die anderen Parteien werden in vier Jahren vor den nächsten Wahlen wieder auftauchen. Wir sind auch nach dem Wahlsonntag da – in den Betrieben und Gewerkschaften, in den Wohngebieten, in der Frauenbewegung, im antifaschistischen Kampf und überall, wo Menschen sich gegen Ausbeutung und Unterdrückung wehren.“

