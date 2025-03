Wer macht die #StimmungImLand?

Jan Böhmermann hatte bei seiner neuesten Folge von ZDF Magazin Royale am 28. Februar vielleicht schon den Politischen Aschermittwoch im Blick, an dem man die Obrigkeit durch den Kakao zieht, aber auch ernsthafte Blicke hinter die Kulissen bürgerlicher Meinungsmanipulation wirft. Zum Beispiel in die Talkshow von Maischbritt de Leronzo.

Böhmermann zitiert Robert Habeck, der es ganz schlimm findet, dass die AfD durch einen Teil der Medien als eine ganz normale Partei behandelt wird. Nur - dass die Grünen an dieser "Normalisierung" ganz kräftig mitstricken, das hat er - Robeert Habeck - zu erwähnen vergessen. Wenn schon die Rechtsextremen (er hätte auch Faschisten sagen können) jetzt überall so präsent sind, so Böhmermann, dann müsse man doch dafür sorgen, dass man mehr über sie in Erfahrung bringt. Über ihre Politik, ihr Programm, was sie gegen die Arbeiter und die Massen im Schilde führen? Mitnichten, weit gefehlt. Als für diesen Informationsbedarf die Stunde der ARD geschlagen hat, was sendet sie? Fakten über Alice Weidel - von der Qualität, ob sie lieber Jogginghose oder Anzug trägt und bei welchem Film sie zuletzt geweint habe. Interessant allerdings: Jeden Morgen googelt sie als erstes nach "Mann" und "Messer". Das braucht sie für ihre Reden. Angesichts der #StimmungImLand. Hat sie im Online-Kanal von "Compact" (dem faschistischen Magazin von Jürgen Elsässer) gepostet.

Das ZDF Magazin Royale am Freitag gewährte auch Einblicke in die Arbeitsweise von Matthias Döpfner, CEO von Bild und Welt. Vor der Bundestagswahl 2021 schrieb er an den damaligen Chefredakteur der Bildzeitung eine E-Mail, sinngemäß stand drin: Please beinflusse die #StimmungImLand so, dass der Lindner eine richtig gute Figur macht, stark wird und dann die Ampel (die es damals noch gar nicht gab) zum Platzen bringt. Auch die Rolle der Umfragen und ihr Einfluss auf die #StimmungImLand kommt aufs Tapet. Am Beispiel einer anderen ZDF-Sendung, dem Politbarometer.

Böhmermann weist minutiös nach: Die #StimmungImLand ist nicht einfach da - sie wird gemacht. So z. B., wenn ein angeblich einfacher Bürger nach dem "Dammbruch" am 29. Januar im Fernsehen ausführlich darlegt, dass "wir" massive Probleme mit der Ausländerkriminalität haben. Genau das hat Friedrich Merz am 29. Januar in seiner Bundestagsrede von sich gegeben, als dann mit den Stimmen der AfD eine weitere Verschärfung der reaktionären Flüchtlingspolitik vorgenommen wurde. Der "einfache Bürger" entpuppt sich dann nach einer "kleinen Anfrage" des ZDF Magazin Royale Scholz beim Fernsehsender als Bundestagskandidat der CDU. Außerdem: Nach einer Studie des IFO-Instituts ist kein Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität erkennbar, blendet die Regie ein.

Am 9. Februar strahlte der rbb eine Sendung aus, wonach "Abschiebungen (in Deutschland) impossible" seien. Ein weiterer Baustein in dem Lügengebäude, mit dem die StimmungImLand systematisch manipuliert wird. Nachträglicher Faktencheck? Bringt überhaupt nichts, so Böhmermann - die Lügen sind in der Welt.

Es funktioniert aber nicht ganz so einfach, wie sich die Stimmungsmacher von CDU, AfD und Co und in den Talkshows das vorstellen. 320.000 Menschen demonstrierten Anfang Februar auf der Münchner Theresienwiese gegen AfD, Dammbruch, faschistische Gefahr und Rechtsentwicklung. Da sieht man: Die #StimmungImLand kann sich auch drehen ...

Sehenswert! Hier in der ZDF-Mediathek.