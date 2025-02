„Zumutungen“ sind keine Lösung

Der Wahlausgang am 23. Februar 2025 hat die politische Krise in Deutschland kaum gelöst. Die Menschen sind politisiert, das zeigt die hohe Wahlbeteiligung. Doch sie ist kein Beleg für eine nachhaltige Stabilisierung des kapitalistischen Systems. 83 Prozent haben bei einer Umfrage laut „Tagesschau“ vom 22. Februar geäußert, „keine Zuversicht in die Zukunft“ zu haben.

In der gegenwärtigen weltpolitischen Umbruchsituation entfaltet sich ein gnadenloser Konkurrenzkampf. Der Machtantritt des Faschisten Donald Trump in den USA hat diesen in einer neuen Qualität verschärft. Die alte uns bekannte Weltordnung löst sich auf. Darauf muss die neue Regierung in Berlin reagieren. Es könne in dieser Lage nur noch „Lösungen mit Zumutungen für die Deutschen“ geben, so die WAZ am Tag vor der Wahl. Was damit gemeint ist, formuliert Rainer Dulger, Chef des Monopolverbands BDA, in 22 Punkten: Die Tarifbindungen seien weiter zu lockern, die Grenzen für die tägliche Arbeitszeit aufzuheben, die Unternehmen bei der Sozialversicherung zu entlasten. Eine gesetzliche „Schlichtungspflicht“ sei einzuführen, um gewerkschaftliche Streiks zu verhindern. Und natürlich soll länger als bis 67 gearbeitet werden und Umweltschutz, der Profite kostet, soll aufgegeben werden. Angekündigte massenhafte Arbeitsplatzvernichtung bis hin zu offenen Massenentlassungen werden nach der Wahl wohl das Bild prägen.