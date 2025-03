AfD, die neue Arbeiterpartei?

Der gewachsene Einfluss der AfD wirkt vor allem in Form der kleinbürgerlich-völkischen und kleinbürgerlich-sozialchauvinistischen Denkweise auch in den Betrieben spalterisch und auf die Kämpfe hemmend. Dagegen gilt es, die Arbeitereinheit herzustellen und antifaschistische Einheitsfront aufzubauen, was neue Anforderungen an den massenhaften Kampf um die Denkweise in der Arbeiterbewegung stellt.



Es ist ein Merkmal der modernen Faschisten, dass sie an den Sorgen und berechtigten Interessen der Arbeiter und ihrer Familien ansetzen: sei es die Inflation, hier vor allem die teuren Energiepreise, dass es kaum mehr bezahlbare Wohnungen gibt und dass die Kinderbetreuung, sowie das Gesundheitswesen im Argen liegen. Dazu kommt die große Sorge um den Arbeitsplatz. Zugleich wird von der AfD scheinbar auch die Sorge der Massen vor der Gefahr eines Dritten Weltkriegs aufgegriffen und sie spielt sich als die Friedenspartei auf. Dabei tritt sie wie der faschistische US-Präsident Donald Trump für Atomkraftwerke, für Wehrpflicht und in Deutschland für Aufrüstung der Bundeswehr ein.



Ausgerechnet die AfD-Frontfrau Alice Weidel „spreche dagegen aus, was sie dächten“, so eine Arbeiterin gegenüber den Ruhrnachrichten.² Und wie? Indem die Faschisten die Unzufriedenheit und Wut der Leute auf die sogenannte „kriminelle Migration“ lenken. Bewusst wird die Betonung auf „kriminell“ gelegt, wohl wissend, dass viele Arbeiter mit ihren migrantischen Kollegen oder Flüchtlingen aus Syrien gut zusammenarbeiten.



Der Kern des modernen Faschismus ist die völkische Ideologie, mit der das Klassenbewusstsein der Arbeiter zersetzt und eine nationalistisch ausgerichtete Klassenzusammenarbeit mit den Konzernen verankert werden soll. Eine wichtige Rolle spielt aber auch die Enttäuschung unter größeren Teilen der Arbeiter über die SPD. So wenn einer sagt: „Früher hat uns die SPD geholfen, weil wir Arbeiter waren“²



Hier wirkt, dass uns von allen Seiten eingebimst wird, dass die Arbeiterinteressen bei Stellvertretern wie bürgerlichen Politikern oder rechten Gewerkschaftsführern in guten Händen lägen, weshalb wir nicht selbst aktiv dafür kämpfen müssten.



Das alles führt dazu, dass sich alte Bindungen zur SPD und zu rechten Betriebsrats- und Gewerkschaftsführungen berechtigterweise lösen. Ein Teil der Arbeiter sucht nach neuer, fortschrittlicher Orientierung. Bei einem anderen Teil tritt zunächst eine Phase der Konfusion, der Orientierungslosigkeit ein, die die AfD nützt und sich als neue Stellvertreter andient.

Erste Schlussfolgerungen aus der antifaschistischen Kleinarbeit in den Betrieben