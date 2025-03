Am gestrigen 5. März: Zehn Mal Politischer Aschermittwoch der MLPD

In Gelsenkirchen war der Kultursaal der Horster Mitte bis auf den letzten Platz gefüllt. 250 Leute folgten gespannt, mit viel Vergnügen und Zwischenapplaus der Rede von Gabi Fechtner und Peter Weispfenning. Kein zentrales Thema wurde ausgelassen. Und natürlich bekamen sowohl die abgewählte Bundesregierung als auch der Kanzler in spe, Friedrich Merz ordentlich ihr Fett weg. Politischer Aschermittwoch in bester Tradition - mit Musik, Sketch und gutem Essen. Morgen berichten wir ausführlich!