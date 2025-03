Artikel "Zum Aufruf von Abdullah Öcalan" auf Farsi

Möglicherweise fand der erste politische Aschermittwoch 1919 auf dem Viehmarkt in Vilshofen statt, das ist in Niederbayern. Danach wurde er in der Münchner Räterepublik aufgegriffen und zu einer Tradition der Arbeiter- und revolutionären Bewegung. Der erste Politische Aschermittwoch der MLPD fand 1988 in Metten statt, das ist auch in Niederbayern. Der Politische Aschermittwoch der MLPD geht heuer auch in Bayern über zwei Bühnen: am 5. März um 19 Uhr im Eine WeltHaus, Schwanthalerstr. 80, Raum 211/212 (kleiner Saal) (U4/U5 Theresienwiese). Angriffslustige Rede zur aktuellen Entwicklung und Auswertung der Ergebnisse der Bundestagswahl , Brotzeit, Getränke, Büchertisch. Und in Franken: 18 Uhr in der Landesgeschäftsstelle der MLPD Bayern, Adam-Klein-Straße 23, 90429 Nürnberg. Rede, Essen, Getränke, Musik und weitere Kulturbeiträge.