Berlin: Wie das Wahlergebnis verarbeitet und der Sieg gesichert wird

Am Stand äußerten mehrere Menschen ihre Sorgen über die weitere Entwicklung angesichts des Wahlergebnisses der AfD im Bezirk Marzahn-Hellersdorf mit 30 Prozent. Es war ein intensiver Kampf darum, welche Schlüsse man daraus zieht: etwas gemeinsam machen oder abzuwarten.



Wir diskutierten mit ihnen den Standpunkt, erstmal abzuwarten, „wird vielleicht nicht so schlimm“. Gerade dazu ist keine Zeit, weil wir gemeinsam aktiv gegen die akute faschistische Gefahr aktiv werden müssen.



Anschließend besuchten wir Kolleginnen und Kollegen, die sich beim Straßenumzug in Hellersdorf kurz vor der Wahl eingetragen hatten. Bei denen, die wir antrafen, war das Interesse, mit uns über das Wahlergebnis zu diskutieren und gemeinsam etwas gegen die AfD zu machen, groß. Das war bei allen das Hauptmotiv. Am kommenden Dienstag findet um 16 Uhr an der Alice-Salomon-Hochschule ein Treffen der MLPD zur Auswertung der Wahl und zur Koordinierung der weiteren Zusammenarbeit statt. Die interessierten Leute sind auch zur weiteren Unterstützung bereit – so will eine afghanische Frau übersetzen. Eine Frau aus Belutschistan ist sehr an der Frauenarbeit interessiert.