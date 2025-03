Blamabler Auftritt der AfD in Essen-Altenessen

Seit dem Vormittag gab es im migrantisch geprägten Stadtteil unterschiedlichste Protestformen, neben einer Kundgebung des Frauenverbands Courage zum internationalen Frauentag hat „Widersetzen“ versucht, mit einer Spontandemo auf die Anfahrtsstrecke der AfD Politiker zu gelangen. Nach 20 Metern wurde diese Demonstration angehalten und massiv von der Polizei kriminalisiert. Als die Demonstration vom Bündnis „Essen stellt sich quer“ vorbeilief, wurde sich der Demonstration angeschlossen.

Auf dem Altenessener Markt versuchte die AfD mit Beatrix von Storch, Eileen Kroetsch, der Gründerin der "Frauen in der AfD", ihre faschistische und antikommunistische Hetze zu verbreiten. Dabei wurden sie lautstarkt von den Antifaschisten gestört. Der Protest war insgesamt sehr vielfältig von MLPD und Rebell, der Linkspartei und Linksjugend, den Grünen, der SPD oder auch DKP, aber auch viele Menschen aus den näheren Ruhrgebietsstädten.

Der Tag war insgesamt von einer kämpferischen Stimmung und Aufgeschlossenheit für eine Zusammenarbeit im antifaschistischen Kampf geprägt. Das ist gerade aktuell wichtig wo sich anscheinend die Faschisten Essen ausgesucht haben, um sich einzunisten. Bereits nächsten Samstag gibt es erneut Proteste gegen eine Demo von Faschisten in Essen. Wir müssen aber auch eine Diskussion um die richtige Strategie führen und die Bevölkerung in den Stadtteilen gewinnen. Dies wird vielfach noch unterschätzt oder auch desorganisiert. So waren die Reden der antifaschistischen Kundgebung kaum zu hören. Hier muss z.T. eine Offenheit für das Lernen voneinander und Methoden wie das Offene Mikrofon erreicht werden.

Alles in allem eine Blamage für die AfD und ein Punktsieg der Antifaschisten!