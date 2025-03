Bochum: Aktion mit über 40 Ständen

Es war einer der größten Frauentage seit Jahren: Über 40 Stände von Parteien, Frauenorganisationen, Beratungsstellen etc. - darunter auch der Frauenverband Courtage - waren zusammengekommen!

Eingesetzt wurde unter anderem die Erfurter Erklärung, des 12. Frauenpolitischen Ratschlags - und es wurden Unterschriften dafür gesammelt (mehr dazu hier).

In vielen Gesprächen wurde deutlich, dass eine große Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern sich große Sorgen über die aktuelle Situation auf der Welt macht und nicht will, dass es so weitergeht.