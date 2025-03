Der Kapitalismus degradiert alles zur Ware

Wenn wir an die Heilung von Krankheiten denken, geht es ihnen um Profit. Wie kommen wir mit der Bahn zur Arbeit? Sie denken an Profit usw. Uns geht es um den Gebrauchswert, ihnen um den Tauschwert aller Dinge. Warum ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen?

Wenn SPD und Grüne schreiben würden: „Wählen Sie uns, dann könne sie fliegen“, würden wir sie auslachen. Weil wir die Schwerkraft kennen. Aber wenn sie sagen, sie stellen auf 100 Prozent erneuerbare Energie um, nimmt man ihnen das ab, wenn man die Gesetzmäßigkeiten im Kapitalismus nicht kennt.



Strom ist für uns wichtig, damit morgens die Kaffeemaschine läuft, unser Leben funktioniert. Und uns ist wichtig, dass dabei die Natur nicht zerstört wird. Für die Energiemonopole ist das alles aber nur ein Markt. Energie ist eine Ware, es geht um maximalen Profit und um die Beherrschung des Weltmarkts. Regierung und EU machen passende Regeln. Die EU fördert z.B. Windradprojekte nur bei kapitalmarktorientierten Unternehmen mit mindestens 500 Mitarbeitern (Artikel 8 der EU-Taxonomie). Gibt den maximalen Profit, wird gerne investiert. Aber wenn nicht, dann gehts zurück in die fossile Energie. Die fünf größten westlichen Öl-Konzerne haben zur Hochzeit 6100 Dollar Gewinn pro Sekunde gemacht. Wenn das lukrativer ist, kann die Regierung beschließen, was sie will. Dann wird das gemacht. Das ist im Kapitalismus so und wird auch die nächste Regierung nicht ändern.



Wir sind die Einzigen, die an die Ursachen gehen. Wir wollen den Kapitalismus samt seinen Gesetzmäßigkeiten abschaffen. Im Sozialismus gelten andere Gesetzmäßigkeiten. Da steht der Gebrauchswert im Vordergrund. Die Macht der Monopolkonzerne wird beendet und mit ihnen der gesetzmäßige Drang nach Maximalprofit. Bei der Energie geht es wieder um den Gebrauchswert und die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen. Es wird die Energie erzeugt, die wir brauchen. Planmäßig, ökologisch, bezahlbar.

Wie oft haben sie schon den Kopf geschüttelt, wenn ein Krankenhaus schließen soll, weil es keinen Gewinn macht? Und dann denkt man doch: „Aber das lässt sich halt nicht ändern.“ Doch! Ein Naturgesetz ist das nur im Kapitalismus. In unserem Wahlspot haben wir das mit Monopoly verglichen. Solange du dieses Spiel spielst, wird sich nichts grundlegend ändern. Wir brauchen ein neues Spiel, mit anderen Regeln. Das ist der echte Sozialismus, in dem andere Gesetzmäßigkeiten gelten.