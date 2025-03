Deutschland: Waldbrandgefahr und Dürre schon im Frühjahr!

Die Trockenheit der letzten Montate hat dazu geführt, dass schon in den oberen 25 Zentimetern des Bodens bei weitem nicht ausreichend Wasser gespeichert ist. In Teilen Deutschlands ist diese Bodenschicht – im März – völlig ausgetrocknet. Aktuell ist eine wichtige Wachstumsphase für die Pflanzenwelt. Das bedeutet: Pflanzen und Wälder bekommen viel zu wenig Wasser.

Eine Wetterbesserung – und das meint ergiebigen Regen - ist nicht in Sicht. Somit sind langfristige Schäden an der Flora (Pflanzenwelt) absehbar, die natürlich auch erhebliche Auswirkungen auf die Fauna (Tierwelt) haben wird. Damit beschleunigt sich ein Trend der Entwaldung, der mit den Hitzwellen und Dürren im Sommer 2018 begonnen hat. Ohne ausreichendes Pflanzenwachstum brechen die örtlichen Nahrungsketten zusammen. Am schlimmsten werden die Regionen getroffen, die bereits in den vergangenen Jahren unter Dürre litten.

Waldbrandgefahr steigt rasant!

Bereits jetzt wurden in mehreren Regionen die Wanrstufen 3 bis 4 von möglichen 5 ausgerufen. Alleine dieser Vorgang ist ohne geschichtliches Beispiel. Deutschland droht das trockenste Frühjahr der jüngeren Geschichte.

Auf Wassermangel vorbereitet sein

Durch die Trockenheit kann auch akuter Wassermangel entstehen. Es empfielt sich daher unbedingt einen Vorrat an Trinkwasser vorzuhalten – 2 Liter pro Person und Tag gelten als minimaler Bedarf, der bei extremer Hitze allerdings auf 3 bis 4 Liter ansteigt. Im Kapitalismus ist Krisenvorsorge Privatsache: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) geht in seinen Planungen tatsächlich davon aus, dass die Bevölkerung eigenständig vorgesorgt hat!

Die MLPD dagegen fordert eine gesellschaftliche Antwort. Die in dem Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen“ beschriebenen, umfassenden Sofortmaßnahmen können die unmittelbaren Folgen der begonnenen globalen Umweltkatastrophe dämpfen. Um aber ihre Entwicklung zu verlangsamen, zu stoppen, und, soweit überhaupt noch möglich, umzukehrten, muss der Kapitalismus überwunden und der Sozialismus aufgebaut werden – nur so sind die notwendigen Maßnahmen in ihrer Gesamtheit als gesellschaftliche Aufgabe überhaupt zu bewältigen.