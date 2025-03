Die Verlogenheit des ZF-Konzerns ist kaum zu überbieten

Der Vorstand gab ein Papier heraus, mit dem Titel „Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte“. Dazu gab es Zwangsschulungen für Mitarbeiter.

Was solche Erklärungen wirklich wert sind, zeigt uns aktuell Aldi in den USA. Aldi will dort weiterhin Milliarden verdienen und passt sich deswegen dem faschistischen Präsidenten Trump an. Der ist gegen „Diversität“, also gegen die Gleichbehandlung von Menschen trotz ihrer Unterschiede. Unterwürfig und gehorsam streicht Aldi diese Passagen aus seiner Erklärung zum Umgang mit Beschäftigten.



Auch die Erklärung von ZF ist nur ein Feigenblatt. Es soll uns weismachen, welche guten Absichten der Konzern habe. Doch fest steht – das zeigen nicht nur die geplanten 14.000 Entlassungen – wenn es um Profite geht, werden Menschenrechte geopfert. Der Kapitalismus kann nicht Profite generieren und Menschenrechte achten.