33 Rosen und ein aktuelles Flugblatt der MLPD wurden an Frauen und Mädchen persönlich übergeben und dabei viele nette Gespräche geführt.

Dies machte für wieder mehr Menschen den Sozialismus wieder großartig.

So sagte eine Frau, sie kenne uns gar nicht. Etwas zu unserem Erstaunen - hatten wir doch gedacht, jede(r) in unserem ca. 4.000 Menschen zählenden Wohngebiet kennt uns durch Plakate und unser Auftreten der letzten Wochen. Sie wollte die vier Buchstaben MLPD dann auch erklärt haben. Sie bekam dazu noch ein kurzen Überblick zur Geschichte der MLPD und fand es sehr, sehr gut, dass es uns gibt. Mit unseren Positionen und Standpunkten verstand sie dann auch, warum wir und unsere Standpunkte in den Medien weitgehend verschwiegen werden. Wegen des Sozialismus den die da oben nicht wollen!

Eine christliche Frau wollte uns unbedingt mitteilen, dass sie uns, die MLPD gewählt hat. Früher hatte sie immer die CDU gewählt. Mit der Loslösung bisheriger Bindungen an die verschiedenen bürgerlichen Parteien, ändern sich auch die Entscheidungen der Menschen.

Neben Rosen, den vielfältigen Gesprächen und geistiger Nahrung gab es auch Kaffee und selbstgebackenen Kuchen.

Ein richtig gut gelungener Frauentag-Vormittag.