Erklärung von Radical Women zum Internationalen Frauentag

Von Flüchtlingsfrauen, die in Australien ein unbefristetes Visum beantragen, bis hin zu Protesten gegen die nackte Herrschaft rechter Milliardäre in den Vereinigten Staaten - der menschliche Geist der Solidarität und des Widerstands ist allgegenwärtig. Radical Women steht an der Seite der Menschen, die unter den brutalen Kriegen in der Ukraine, in Palästina und im Sudan leiden. Wir schließen uns unseren Schwestern und Brüdern aus der Arbeiterklasse aller Geschlechter an, die für ihre Rechte und ihr Überleben kämpfen. Am Internationalen Frauentag ehrt Radical Women den unermüdlichen Widerstand der Menschen im Iran, in Syrien und Afghanistan.

Wir feiern die Führerinnen der First Nations auf der ganzen Welt, die sich gegen die unerbittlichen Versuche wehren, ihr Volk zu vernichten und den Planeten zu zerstören. Wir applaudieren den farbigen Frauen und Immigrantinnen, die der Arbeiterbewegung neuen Schwung verleihen. Wir setzen unser großes Engagement für die internationalen Kämpfe für reproduktive Gerechtigkeit und die Befreiung der Ethnien fort. Die Welt ist in Aufruhr, denn überall wehren sich die Menschen! Die hellen Diamanten des Widerstands geben Hoffnung. Als Frauen und nicht-binäre Menschen, als Arbeiterinnen und Arbeiter, als LGBTIQ+-Menschen, als People of Color und als sozialistische Feministinnen und Feministen erleben wir inspirierende Führungsqualitäten, die aus der Erfahrung von Unterdrückung und Armut kommen. Mütter, Lehrerinnen, Krankenschwestern, Ärztinnen, Studentinnen und andere, die aus den unmöglichen und gefährlichen Umständen, mit denen sie konfrontiert sind, zu außergewöhnlichen Kämpfern werden, leisten Widerstand. Sie zeigen, dass es möglich ist, sich gegen alles zu wehren.



Das Manifest von Radical Women besagt, dass in der Vielfalt der Frauen - jeden Alters und jeder Hautfarbe - ein enormes Potenzial für revolutionäre Kraft und Führung liegt. Diese Qualitäten werden in Zeiten der Krise wie jetzt dringend benötigt. (...) Die Sonne steht am Horizont und ist bereit, herauszukommen. Gemeinsam können wir uns zurückholen, was wirklich uns gehört - das Recht, auf einem gesunden Planeten so zu sein, wie wir sind, und gemeinsam ein neues, freies, sozialistisches, humanistisches System zu schaffen. Das ist es, wofür der Internationale Frauentag steht.



Kämpft weiter und erinnert Euch an die kraftvollen Worte von Maya Angelou: Ihr könnt mich in die Geschichte schreiben Mit Euren bitteren, verdrehten Lügen, Ihr mögt mich in den Schmutz treten Aber dennoch, wie Staub, werde ich aufsteigen.... Genau wie Monde und wie Sonnen, mit der Gewissheit der Gezeiten, Genau wie die Hoffnung, die hochspringt, werde ich immer noch aufsteigen. Lasst uns gemeinsam aufstehen!

In Solidarität

Maudie Osborne

Melbourne, Australien