Warnstreik bei der LEAG in der Lausitz und Leipzig

Die IGBCE berichtet darüber in einer Pressemitteilung: "Am Vormittag lief der Betrieb in den Kraftwerken Boxberg, Jänschwalde, Lippendorf und Schwarze Pumpe auf Sparflamme. Auch ein Teil der Lokführer*innen im Bahnbetrieb legte die Arbeit nieder. Gestreikt wurde nur an entscheidenden Punkten (...) mit folgender, klarer Botschaf: 'Wenn sie sich in der nächsten Verhandlung nicht bewegen, werden wir weiter Gas geben'.“

In der ersten Verhandlung Ende Februar hatte die LEAG eine Erhöhung der Entgelte um 1,5 Prozent bei einer Laufzeit von 18 Monaten angeboten. Das ist eine Provokation. Die IGBCE fordert für die 7200 Beschäftigten des Konzerns eine Erhöhung der Vergütungen um 9 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Am 7. März gingen die Tarifverhandlungen in Lübbenau in die zweite Runde.