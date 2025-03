Essen: Kein Platz für AfD-Kundgebung am Internationalen Frauentag!

Hauptrednerin ist Beatrix von Storch. Zur Erinnerung: das ist diejenige, die in einem Facebook-Eintrag forderte, an den Grenzen auf Flüchtlinge zu schießen.



„Wir lassen der faschistischen AfD keinen Platz in Altenessen“, schreibt die Essener Gruppe des Frauenverbands Courage in ihrem Aufruf und hat ihren ursprünglich geplanten Kundgebungsort von der Stadtmitte nach Altenessen verlegt. Es wird eine kämpferische, kulturvolle, internationalistische Kundgebung – von Religion bis Revolution.



Eingeladen zur gleichberechtigten Teilnahme sind alle Frauen und Mädchen sowie Vereine, Organisationen und Parteien, die sich für die Rechte der Frauen einsetzen. Im Sinne der Losung „Alle zusammen gegen den Faschismus!“ hat sich Courage auch an andere antifaschistische Essener Initiativen gewandt wie „widersetzen“, „Essen stellt sich quer“, „Omas gegen rechts“ etc.



Die MLPD wird sich auf jeden Fall aktiv an der Kundgebung beteiligen sowie an weiteren antifaschistischen Aktionen, die an diesem Tag geplant sind.

Wann und wo?

Samstag, 8. März, um 11 Uhr in Essen-Altenessen, Forumsplatz (gegenüber Alleecenter).

Hier gibt es den Aufruf des Frauenverbands Courage