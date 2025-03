Heraus zum Internationalen Frauentag 2025 – „Kämpferisch – Selbstbewusst – Antifaschistisch“

Dazu schreibt die Gruppe Gelsenkirchen des Frauenverbands Courage:

"Der internationale Frauentag ist Kampf- und Feiertag der kämpferischen Frauenbewegung. Er wurde 1910 von der deutschen Sozialistin Clara Zetkin initiiert. Auf der ganzen Welt zeigen Frauen am Internationalen Frauentag ihre Stärke! Gerade 2025 nach der Bundestagswahl – bündeln wir unsere Frauenpower gegen einen Rollback bei erkämpften Frauenrechten durch ultrarechte, faschistische Kräfte! Wir wollen vorwärts zu einer wirklichen Gleichberechtigung und zu einer Zukunft ohne Ausbeutung und Unterdrückung.



Die Tendenz zum Faschismus, damit verbundene frauenfeindliche Politik, Sexismus und Gewalt gegen Frauen fordern uns heraus, aktiv zu werden, uns noch breiter mit allen demokratischen und antifaschistischen Kräften der Frauenbewegung zusammenzuschließen. Wir fordern die Abschaffung des §218 und das Recht, über unser eigenes Leben selbst zu bestimmen. Jeden dritten Tag wird eine Frau Opfer von häuslicher Gewalt. Dagegen müssen wir klar Kante zeigen – mehr Schutz für Frauen wie ausreichende Plätze in Frauenhäusern!



Die Krise im Bildungssystem, Fachkräftemangel im Pflege- und Gesundheitsbereich, Kindertagesstätten wie offene Ganztagsschulen am Limit, Inflation, steigende Mieten betreffen besonders uns Frauen und unsere Familien. Fast jedes zweite Kind in Gelsenkirchen wächst in Armut auf. Wir sind nicht bereit, das hinzunehmen!



Und wir brauchen ausreichende, kostenlose und qualifizierte Kinderbetreuungsplätze. Unsere Solidarität gilt: dem mutigen Kampf der Vielzahl der Frauen weltweit, die unter dem Motto 'Frau, Leben, Freiheit' um ihre Frauenrechte kämpfen, wie im Iran und Kurdistan. Den palästinensischen Frauen und ihrem Lebenswillen gegen Krieg und Vertreibung. Den unzähligen Frauen, wie in Afghanistan, deren Würde mit Füßen getreten wird und die zunehmend ihre Stimme erheben.

Frauen und Mädchen – jetzt erst recht! Beteiligt euch am Internationalen Frauentag 2025!".

Es laden ein:

Dagmar Brettschneider für das Kommunalwahlbündnis AUF Gelsenkirchen, der Frauenverband Courage, Petra Müller - aktiv in Ver.di, Kongra-Star, MLPD, der Jugendverband REBELL, Marlies Schumann für Solidarität International Regionalgruppe Emscher-Lippe, die Umweltgewerkschaft Gelsenkirchen-Bottrop-Gladbeck.