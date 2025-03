Frauenstreiktag mit selbständigen Elementen

Beschäftigte aus Kitas und den SLK-Kliniken demonstrierten lautstark und selbstbewusst für ihre Tarifforderung nach 8 Prozent mehr Lohn, mindestens 350 Euro mehr pro Monat, durch Heilbronn. Pfiffe quittierten das Angebot der Kommunen, u.a. die Laufzeit von 36 Monaten.



Zur Vorbereitung hatten sich einige Frauen bereits letzte Woche getroffen. Engagiert malten sie Schilder, die zeigen: Tarifkampf und der 8. März als Internationaler Frauentag gehören zusammen. Neben lebendigen Berichten aus dem Berufsalltag lenkte ein Beitrag den Blick auf die Ausbeutung und Unterdrückung von Frauen in der Bekleidungsindustrie in Bangladesch. Klare Positionen auch gegen Merz & Co. „8. März statt Friedrich Merz“ war zu lesen oder auch „Make Gesundheitswesen great again“.



Das Schild „Kein Verzicht für Hochrüstung und Kriegsvorbereitung – volle Power für 8 Prozent und mehr“ wurde von Teilnehmern wie Passanten oft mit Daumen hoch begrüßt. Einige Gespräche wurden um die Zukunft geführt. 800 Milliarden werden frei gemacht für die Hochrüstung, zur Kriegsvorbereitung und die Beschäftigten werden dafür die Rechnung bezahlen müssen. Der Widerstand dagegen muss unbedingt Thema in den Gewerkschaften werden.