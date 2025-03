Gesprächsrunde: "Was kommt nach der Bundestagswahl?"

Diese Wahl fand in einer weltpolitischen Umbruchsituation statt. Die Präsidentschaft des Faschisten Trump in den USA ist ein tiefer Einschnitt für die Weltpolitik. Aggressiv mischen sich die USA überall ein.

Die faschistische AfD wurde aus dem Ausland, besonders durch Trump, Musk und durch die Springer-Presse, gepusht. Was ist der Hintergrund des Eklats zwischen Trump und Selenskyj? Was steckt hinter der Beratung von CDU und SPD über ein riesiges Sondervermögen für eine massive Hochrüstung? Die MLPD beteiligte sich an diesem Wahlkampf unter dem Slogan „Make Socialism great again!“ Das war eine Kampfansage an die Gefahr des Faschismus, die Weltkriegsvorbereitung und für den echten Sozialismus.

Wann und wo?

Die Gesprächsrunde findet am Donnerstag, den 6. März, um 18 Uhr, im Restaurant Downtown, Bahnhofsplatz 15, 07545 Gera (gegenüber Hauptbahnhof) statt.