Jugendkonzert im ABZ-Süd: ANGR und Kalopsia spielen auf

Am Freitag, 14. März, ab 20 Uhr, spielt die Jugendband Kalopsia im Arbeiterbildungszentrum-Süd in Stuttgart. Der Eintrittspreis beträgt 5 Euro. Die Band stellt sich so vor: "Wir sind aus Kirchheim, unsere Band gibt es seit 2022. Wir machen Alternative-Rock mit Punk-Einflüssen". Als Gast spielt ANGR (Mario Schaad) aus Esslingen am Neckar. Er macht "Rap mit Inhalten aus dem Leben, realitätsnah und biografisch". Das ABZ-Süd befindet sich im Bruckwiesenweg 10, Stuttgart-Untertürkheim