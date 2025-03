Kumpel für AUF im Vest: Die RAG steht wegen Zechenflutung und Trinkwasservergiftung vor Gericht

Mutwillig und im Wissen um die Gefahren lässt die RAG das Grubenwasser in stillgelegten Bergwerken ansteigen, wo es eingelagerten Giftmüll und hinterlassene Betriebsstoffe, vor allem das krebserregende PCB, durchströmt. Es tickt die Zeitbombe einer drohenden Trinkwasserkatastrophe, die Millionen Menschen im Ruhrgebiet und an der Saar betrifft.

Vor 7 ½ Jahren hat der Kumpel Jürgen Pfeiffer dagegen Klage erhoben. Doch mit dem Segen von Gericht, Bergamt und Regierung kann die RAG bis heute vollendete Tatsachen schaffen. Der gerichtlich bestellte Gutachter folgte statt wissenschaftlicher Untersuchung der Problematik nur den öffentlich längst widerlegten Argumenten der RAG. Die Gegner der Zechenflutung haben das alles akribisch und sachkundig beantwortet. Am 20. März findet nun die öffentliche Verhandlung vor dem Landgericht Bochum statt, 11:00 Uhr, 2. Etage, Saal A2.11, Josef-Neuberger Str. 1, 44787 Bochum. Wir wollen davor eine Protestkundgebung organisieren und mobilisieren alle Freunde und Unterstützer.

In die nächste Runde geht auch der Protest gegen VIVAWEST, wo sich unser Kumpel Andreas gegen eine ungerechtfertigte Mieterhöhung wehrt. Am 19. März findet dazu um 8:30 Uhr bei der Carl-Duisberg-Str. 8 in Marl-Hüls eine richterliche Begehung statt, zu der wir Betroffene und Unterstützer einladen.

Außerdem beraten wir das Gedenken an die Freiheitskämpfer der Roten Ruhrarmee von 1920, die den ersten Anlauf zur Errichtung einer faschistischen Diktatur in Deutschland erfolgreich verhindert haben. Angesichts der weltweit verschärften faschistischen Gefahr ist das hochaktuell. Es findet am 30. März um 14:00 Uhr am Grab in der Haard bei Hamm-Bossendorf statt.

Weitere Treffen jeweils am dritten Dienstag im Monat um 18:30 Uhr am 15.04., 20.05., 17.06., 15.07., 16.09., 21.10. und 18.11.