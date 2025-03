Lasst uns alle einmal etwas wagen

Am 115. Internationalen Tag der arbeitenden Frauen übermitteln wir unsere unsere herzlichsten Grüße und besten Wünsche an alle kämpfenden arbeitenden Frauen und Menschen auf der ganzen Welt, einschließlich Nepals.

Der Internationale Tag der arbeitenden Frauen erinnert an den Erfolg der Bewegung der Arbeiterinnen (...) um Forderungen der Frauen nach acht Stunden Arbeitstag, acht Stunden Ruhe, acht Stunden Erholung und gleichen Lohn für gleiche Arbeit (...) Der 8. März ist die Errungenschaft des Kampfes der arbeitenden Frauen. (...)

Nepal ist ein multiethnisches, multireligiöses und multikulturelles Land. Die Unterdrückung durch das feudale Patriarchat ist in der arischen Khas-Gemeinschaft brutaler und härter als in der Gemeinschaft der Stammesfrauen. Die Situation der Unterdrückung der Frauen ist in den muslimischen und Madhesi-Gemeinschaften noch gravierender. Muslimische Frauen haben nicht einmal Zugang zu den in Nepal geltenden Gesetzen. Das Leben der Dalit-Frauen aus den Berg- und Madhesi-Gruppen ist noch schwieriger. Sie stehen unter dem starken Einfluss von Unterdrückung durch Klasse, Geschlecht und Kaste. Auch heute noch stehen die nepalesischen Frauen unter dem Einfluss des feudalen Patriarchats, Imperialismus, Expansionismus, Neokolonialismus und kapitalistischer Ausbeutung.

Heute nehmen Gewalt und Unterdrückung gegen Frauen in wechselnden Formen reihenweise zunehmen. Von der feudalen Kultur, die Frauen zu Sklavinnen macht, bis hin zum verzerrten kapitalistischen Denken, das sie als Werbemittel und und eine Ware im Namen der Opportunität betrachtet, existieren sie gleichzeitig. Kämpfen gegen beide Arten von Gedanken, die Frauen zur Ware machen, ist nicht weniger Herausforderung, und es gibt keine andere Möglichkeit.

(...) Die Befreiung der Frauen ist nicht möglich ohne eine wissenschaftliche Weltanschauung. In der heutigen Welt ist der Marxismus-Leninismus-Maoismus die wissenschaftlichste Ideologie. Die Frage der Frauen ist in erster Linie eine Frage der Staatsmacht. Für die Einigkeit derjenigen, die Veränderung und Befreiung wollen, ist es notwendig, dass sich alle für die Befreiung arbeitenden Frauen der Welt zusammenschließen für einen Plan für die Befreiung (...)

Lasst uns alle einmal etwas wagen. Bereiten wir uns darauf vor, die Fackel der Revolution gegen die Konterrevolution zu entzünden! Lasst uns für Gerechtigkeit, Gleichheit und Privilegien kämpfen! Lasst uns den 115. Internationalen Tag der arbeitenden Frauen zu einem großen Erfolg machen! Lang lebe der Internationale Tag der arbeitenden Frauen!!!

Revolutionary Women’s Association of Nepal

Central Committee