Lob der Schüler: „Beste Partei“

In der Auseinandersetzung darum, dass wir selber gemeinsam aktiv werden müssen, kam zunächst die Antwort, „dafür haben wir keine Zeit, wir stehen vor der Abi-Prüfung“. Aber was hat man vom Abi, wenn die reaktionäre und faschistoide Entwicklung so weitergeht? Wenn man nichts macht, überlässt man denen das Feld. Das fanden alle drei richtig. Wir stellten den REBELL vor und sprachen über den Aufbau einer sozialistischen Jugendbewegung. Wir vereinbarten ein gemeinsames Treffen mit interessierten Jugendlichen aus Salzgitter und bleiben in Kontakt.

Später trafen wir noch auf einen jungen türkischen VW-Arbeiter, als wir gerade das Plakat „Freiheit für Palästina und Kurdistan“ abhingen. Er sagte, dass Plakat findet er gut: „Ihr seid die Einzigen, die so etwas fordern.“ Er wollte dann auch gleich klären, dass er weder Kurde noch Palästinenser ist, sondern Türke. Wir sagten, dass wir Internationalisten sind. „Das ist gut“, so der Kollege. Nach unserem Gespräch hinterließ er ebenfalls seine Adresse und möchte weiter Kontakt mit uns haben. Und mit dem Abplakatieren sind wir auch fertig geworden.

Uns schien die Sonne – trotz schlechtem Wetter.