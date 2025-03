Militärexperte: "800 Mann Verluste täglich – irgendwo müssen die herkommen …"

Dieser Ralph Thiele, Oberst a.D., sagte unter anderem Folgendes:

"Definitiv hat die Bundeswehr zu wenig Berufssoldaten und sie brauchen auch im Konfliktfall Ergänzung. Die Amerikaner gehen in Kriegen wie in der Ukraine von 800 Mann Verlusten am Tag aus. Also, irgendwo müssen die herkommen. Also man braucht viele Menschen, und darüber muss man nachdenken."

Dies ist nachzuhören von Minute 1:14 bis 1:30. Hier kann die komplette Sendung gehört werden.



Es handelt sich dabei um eine ungeheuerliche und kaltschnäuzige Planung, unsere Jugend im Krieg zu verheizen. Dies wurde wie selbstverständlich in dem Gespräch vorbereitet, als wenn es um das Auffüllen eines Verkaufsregals bei Aldi ginge.