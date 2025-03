Müller Milch - gestern in Blau

Am 21. Februar, beachtlicherweise noch kurz vor der Bundestagswahl, veröffentlichte die Frankfurter Rundschau einen Leserbrief von Peter Weispfenning mit der Überschrift "Gefahr des Faschismus": "Ich begrüße die ausgesprochen kritische Berichterstattung der FR zum Amtsantritt Trumps oder zur AfD. Man darf den Trumpismus nicht unterschätzen und sollte nicht nur vage von "Staatsumbau" sprechen. Er geht ja wirklich daran, eine faschistische Diktatur zu errichten! Das zeigt die faschistische Gefahr, die auch in Deutschland zunimmt. Zugleich darf man jetzt auch nicht in Schockstarre verfallen. Ich finde unter allen Wahlplakaten das der MLPD "Make Socialism great again!" nicht nur am originellsten. Ich halte es gerade für notwendig, in finsteren Zeiten auch optimistisch eine positive gesellschaftliche Alternative zu vermitteln."

Das war allerdings fast die einzige positive Ausnahme der Zensur gegenüber der MLPD in den überregionalen Printmedien.