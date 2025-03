Nach der Wahl Nägel mit Köpfen machen - so gewinnen wir neue Mitglieder

Aber was bleibt davon? Dafür gilt es Nägel mit Köpfen zu machen. Bei uns sagte am Ende der Wahlparty ein Kollege aus dem Betrieb, der vor kurzem in Rente gegangen ist: "Ich werde Mitglied." Da war der Wahlkampf jetzt nur noch der letzte Anstoß, schließlich haben wir schon viele Kämpfe zusammen geführt.

Aber es rennt uns ja nicht jeder so die Tür ein. Mit einem neuen Kontakt, der früher in seinem Heimatland schon in einer revolutionären Partei war, treffen wir uns jetzt um das Parteiprogramm zu diskutieren. Revolutionär, das ist ja klar. Aber was vertritt die MLPD denn im Detail z.B. zur Sowjetunion? Das interessiert ihn, bevor er Mitglied wird.

Ein Kollege, den wir gefühlt schon ewig kennen, war vom Aufhängen bis Abhängen der Plakate dabei. Er meint bisher, er ist doch schon so aktiv. Wofür formal Mitglied werden? Da wollen wir diskutieren, dass wir bei den großen Zielen und rücksichtlosen Gegnern verbindlich organisiert und nicht lose vernetzt sein müssen.

Und dann gibt es die vielen Kontakte, die wir jetzt besuchen gehen, um eben herauszufinden, was für wen der richtige nächste Schritt ist. Die Freitagstreffs wollen wir erstmal weiterführen und auch verstärkt zu unserer Studiengruppe einladen. Uns interessieren auch die Erfahrungen und Überlegungen an anderen Orten.