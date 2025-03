Nexperia-Arbeiter im Streik

Liebe Freunde und Genossen, wir wenden uns heute im Geiste kollektiven Handelns und unerschütterlicher Einigkeit an Euch, da die Gewerkschaft der Nexperia-Beschäftigten um Unterstützung in ihrem Kampf für faire Löhne, grundlegende Rechte zur Organisation, Verhandlung und ein Leben in Würde bittet. (Die Rote Fahne Redaktion hatte bereits berichtet.)

Die Nexperia Philippines Inc. Workers Union - NAFLU - KMU (NPIWU-NAFLU-KMU) hat am 5. März 2025 den ersten Tag ihres Streiks durchgeführt.

Dies geschah nach 21 Verhandlungen im Rahmen ihres Tarifvertrags und drei weiteren Schlichtungsanhörungen, nachdem Arbeitsminister Bienvenido Laguesma am 5. Februar 2025 die Übernahme der Gerichtsbarkeit¹ angeordnet hatte.

Die Unternehmensleitung von Nexperia bleibt bei ihrem Angebot einer Lohnerhöhung von 17 PHP (0,30 USD) pro Tag, was weit unter der Forderung der Gewerkschaft von 50 PHP (0,87 USD) liegt, trotz der Produktivität der Beschäftigten, die täglich rund sieben Millionen Mikrochips herstellen.



Die Nexperia-Beschäftigten bleiben standhaft im Kampf für gerechte Löhne, Arbeitsplatzsicherheit und Vereinigungsfreiheit - 80 Prozent der 1800 Beschäftigten haben ihre Entschlossenheit zum Streik bekundet.

Am 5. März 2025 um 13.50 Uhr legten die Nexperia-Beschäftigten auf den Philippinen die Produktion nieder.

Am 5. März 2025 um 18 Uhr hat die Unternehmensleitung von Nexperia bereits die Wasser- und Stromversorgung unterbrochen und die Kantine geschlossen - die einzige Nahrungsquelle für die Arbeiter von zwei Schichten, die sich im Werk verbarrikadiert haben. Trotzdem bleiben die Arbeiter entschlossen und halten weiterhin eine Mahnwache vor dem Industriepark ab.

Lasst uns mit den Nexperia-Beschäftigten zusammenstehen. Der Kampf der Nexperia-Beschäftigten ist nicht nur ihr eigener - er ist ein Spiegelbild des weltweiten Kampfes gegen die Kräfte, die versuchen, arbeitende Menschen zu spalten und für den Profit der Unternehmen auszubeuten. Ihr Kampf ist der unsere, und in Solidarität können wir uns gegen die Unternehmensgier wehren, die uns alle betrifft.

So könnt Ihr den Nexperia-Arbeitern in ihrem Kampf beistehen:

Gebt öffentliche Solidaritätserklärungen ab. Verurteilt die Übernahme der Gerichtsbarkeit durch das DOLE und die Verletzung der Arbeitsrechte und die Zerschlagung der Gewerkschaften durch Nexperia. Verbreitet die Forderung nach einer Erhöhung der Tageslöhne um ₱50 für die Arbeiter; die Wiedereinstellung von Gewerkschaftsfunktionären, die von der Unternehmensleitung ungerechtfertigt entlassen wurden, und ein Ende der Entlassungswelle und der Ausbeutung der Beschäftigten bei Nexperia.

Setzt hochrangige Beamte und Nexperia International unter Druck:

Schreibt an Präsident Bongbong Marcos und DOLE-Sekretär Bienvenido Laguesma, damit sie die Übernahme der Gerichtsbarkeit aufheben! Schreibt an Nexperia International und informiert es über die Verstöße von Nexperia Philippines gegen die Arbeitnehmerrechte! Mobilisiert in den nahe gelegenen Büros von Nexperia: Niederlande, China, Deutschland, Vereinigtes Königreich und Malaysia!

Unterstützt die Arbeiter bei ihren Aktionen:

Nehmt an Solidaritätskundgebungen und Protesten teil! Kommt zur Streikpostenkette an der Pulo-Diezmo Road cor. River Drive, Cabuyao, Laguna! Helft mit, das Bewusstsein durch Medienberichte, Online-Posts und öffentliche Aktionen zu schärfen, die die Sache der Nexperia-Arbeiter unterstützen! Organisiert Diskussionen und Foren, um die breitere Öffentlichkeit über die Forderungen und Kämpfe der Arbeiter zu informieren!

Direkte Unterstützung für die Arbeiter:

Beteiligt Euch an solidarischen Spendenaktionen, sowohl finanziell als auch materiell, um den Kampf der Arbeiter zu unterstützen. Bitte beachtet die Bankverbindung unten. Treten Sie mit den Nexperia-Beschäftigten in Kontakt, um ausführliche Diskussionen zu führen, ihre Kampagnen zu unterstützen und ihren Stimmen Gehör zu verschaffen.

Bankverbindung:

GCash - 09267437665, Maujerie Ann M.

BPI - 0159389146, Maujerie Ann Miranda

Paypal - jeann.13miranda@gmail.com

Entlarvt die vom Nexperia-Management verbreiteten Fehlinformationen und stellt sie infrage:

Arbeitet mit den Arbeitern zusammen, um falsche Behauptungen zu entlarven und das Bewusstsein für die wahre Natur des Handelns von Nexperia zu schärfen.



#NexperiaWorkersOnStrike

#StandWithNexperiaWorkers

Weitere Informationen über die Geschichte des Kampfes der Gewerkschaft für faire Löhne gibt es unter diesem Link (Philippinisch).

Mit solidarischen Grüßen

Elmer “Ka Bong” Labog

Chairman, Kilusang Mayo Uno