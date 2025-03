Nexperia-Arbeiter im Streik

Liebe Freunde und Genossen, wir wenden uns heute im Geiste kollektiven Handelns und unerschütterlicher Einigkeit an Euch, da die Gewerkschaft der Nexperia-Beschäftigten um Unterstützung in ihrem Kampf für faire Löhne, grundlegende Rechte zur Organisation, Verhandlung und ein Leben in Würde bittet. (Die Rote Fahne Redaktion hatte bereits berichtet.)

Die Nexperia Philippines Inc. Workers Union - NAFLU - KMU (NPIWU-NAFLU-KMU) hat am 5. März 2025 den ersten Tag ihres Streiks durchgeführt.

Dies geschah nach 21 Verhandlungen im Rahmen ihres Tarifvertrags und drei weiteren Schlichtungsanhörungen, nachdem Arbeitsminister Bienvenido Laguesma am 5. Februar 2025 die Übernahme der Gerichtsbarkeit¹ angeordnet hatte.

Die Unternehmensleitung von Nexperia bleibt bei ihrem Angebot einer Lohnerhöhung von 17 PHP (0,30 USD) pro Tag, was weit unter der Forderung der Gewerkschaft von 50 PHP (0,87 USD) liegt, trotz der Produktivität der Beschäftigten, die täglich rund sieben Millionen Mikrochips herstellen.



Die Nexperia-Beschäftigten bleiben standhaft im Kampf für gerechte Löhne, Arbeitsplatzsicherheit und Vereinigungsfreiheit - 80 Prozent der 1800 Beschäftigten haben ihre Entschlossenheit zum Streik bekundet.

Am 5. März 2025 um 13.50 Uhr legten die Nexperia-Beschäftigten auf den Philippinen die Produktion nieder.

Am 5. März 2025 um 18 Uhr hat die Unternehmensleitung von Nexperia bereits die Wasser- und Stromversorgung unterbrochen und die Kantine geschlossen - die einzige Nahrungsquelle für die Arbeiter von zwei Schichten, die sich im Werk verbarrikadiert haben. Trotzdem bleiben die Arbeiter entschlossen und halten weiterhin eine Mahnwache vor dem Industriepark ab.

Lasst uns mit den Nexperia-Beschäftigten zusammenstehen. ...

Hie gibt es den kompletten Aufruf