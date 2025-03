Nickelarbeitern platzte der Kragen - Streik

In Mannheim ist auf dem Paradeplatz heute Nachmittag ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Zwei Personen verloren ihr Leben, fünf bis zehn Menschen wurden verletzt.n verletzt. Der mutmaßliche Fahrer des Wagens ist nach Polizeiangaben festgenommen worden. Wie der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Nachmittag mitteilte, handelt es sich um einen 40-jährigen Deutschen aus Rheinland-Pfalz. Die Art und Weise des schrecklichen Anschlags ist ähnlich der Taten in München und anderen Städten in den letzten Monaten.