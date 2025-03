Internationaler Frauentag

Nürnberg: 8.März ist alle Tage, das ist eine Kampfansage!

So kämpferisch wie strahlend bei Sonnenschein mit absoluter Powerstimmung fand am 8.März in Nürnberg die große Demonstration zum internationalen Frauenkampftag statt. Es liefen über 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, überwiegend junge Frauen, mit bunten Plakaten und eigenem Ausdruck mit.

Korrespondenz