Anschlag von Mannheim

Täter war faschistisch organisiert - AfD beschuldigte Unschuldigen im Internet

Mittlerweile ist bekannt, dass der Täter sogar ein organisierter Faschist war. Die faschistische AfD hat auf den Anschlag von Mannheim am 3. März dieses Jahres gerade deswegen wohl so reagiert, wie ihre Chefin Weidel es in ihrer Rede nach dem Anschlag in Magdeburg vom 20.12.2024 tat: Sie ignorierte die Wahrheit und verbreitete ihre eigene, dreiste Lüge. Im Internet beteiligte sie sich an der Verbreitung des Personalausweises eines Unschuldigem als angeblichem Täter.

