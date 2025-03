Zehntausende Menschen strömten am Samstag in die südliche Stadt Nis. Anlass war das Gedenken an die Opfer der Bahnhofskatastrophe am 1. November 2024. In Novi Sad, der zweitgrößten Stadt Serbiens, waren 15 Menschen ums Leben gekommen beim Einsturz des Daches des frisch renovierten Bahnhofs. Der Protest - ursprünglich von Studenten getragen - umfasst inzwischen breite Bevölkerungsschichten im ganzen Land. Die Proteste richten sich zunehmend gegen die gesamte Politik von Präsident Aleksandar Vucic, vor allem gegen die verbreitete Korruption.