8. März - Internationationaler Frauentag

„Tag für die Befreiung der Frau“ – wichtige Impulse für die Bündnisarbeit

„Frauen, die kämpfen, sind Frauen, die leben, lasst uns das System aus den Angeln heben!“ und „Hoch die internationale Solidarität“ ... unter diesen Motti gingen Zehntausende Frauen und auch Männer gestern am Internationalen Frauentag auf die Straße. In ganz Deutschland fanden Aktionen statt. Die bürgerlichen Medien berichten breit und in der Regel von „den größten Demos am 8. März“. Bei den Größten waren 10.000 in Hannover, über 5.000 in Köln, ca. 2.000 in Tübingen, 3.000 in Nürnberg, in Leipzig 5.000, 7.000 in München, in Berlin weit mehr als 10.000 bei mehreren Demos.

Von der Frauenabteilung der MLPD