Türkei: Ihre Einschüchterungsaktion wird nicht funktionieren!

Im Rahmen der von der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul gegen den Demokratischen Kongress der Völker (HDK) eingeleiteten Ermittlungen wurden bei Hausdurchsuchungen in zehn Provinzen am 18. Februar 50 Personen, darunter Journalisten, Gewerkschafter, Künstler, Politiker und unsere Genossen, unter dem Vorwurf der „Mitgliedschaft in einer Organisation“ festgenommen.

Am Freitag, dem 21. Februar, wurden 50 Personen zum Gericht gebracht. 30 Personen wurden zu Unrecht und illegal festgenommen, dreizehn Personen wurden unter Hausarrest gestellt und sieben Personen auf Bewährung freigelassen.

Unter den Verhafteten sind unsere Genossinnen Melek Kızılocak und Dilek Posl.

Die AKP/MHP-Regierung versucht, den HDK zu kriminalisieren. ... Allerdings ist der HDK eine legale und legitime Struktur, die politische Parteien, ökologische Verbände, regionale Vereinigungen, Plattformen für soziale Kämpfe, Frauen, Jugendliche, Arbeiter und Werktätige umfasst und alle Farben der Gesellschaft abdeckt.

Trotz der Gerichtsentscheidungen, wonach der HDK nicht als „terroristische Organisation“ anzusehen sei und angeblich „unparteiisch“ sei, wird versucht, den HDK als „terroristische Organisation“ darzustellen. Es wird versucht, die Teilnahme an legalen NGO-Aktivitäten als Verbrechen darzustellen.

Die Festnahme von 30 Personen, darunter unsere Genossen, hat nichts mit dem Gesetz zu tun, das weiterhin auf dem Papier steht. ... Dies sind politische Entscheidungen der AKP/MHP-Regierung.

Die faschistische AKP/MHP-Regierung steigert mit jedem Tag das Ausmaß der Unterdrückung, Grausamkeit und Gesetzlosigkeit. Das Ziel besteht darin, ihre Gegner insgesamt zum Schweigen zu bringen. Sie wollen eine „stille Türkei“, in der es keinen Widerstand gibt, in der Stille herrscht ... .

Aber vergebens! Egal, was Sie tun, es wird Ihnen nicht gelingen! Wenn es Faschismus gibt, wird es einen Kampf gegen den Faschismus geben! Wenn es Unterdrückung und Grausamkeit gibt, wird es einen Kampf gegen Unterdrückung und Grausamkeit geben! Wenn es Unrecht gibt, wird es einen Kampf gegen das Unrecht geben!

Die Geschichte ist voll von Beispielen hierfür! Ihre Unterdrückung, ihre Inhaftierungen, ihre Verhaftungen, ihre Operationen, ihre Gefängnisstrafen, ihr ungezügelter Faschismus; kann unseren Kampf nicht stoppen!



„Paläste und Sultanate stürzen ein

Blut wird eines Tages schweigen

die Unterdrückung endet.

Veilchen öffnen sich über uns

lacht in Flieder.

Zurück aus diesen Tagen,

Diejenigen, die in ein Morgen gehen, bleiben

und diejenigen, die für morgen Widerstand leisten …

... es ist nicht vorbei, der Kampf geht weiter

und wird weitergehen, bis die Erde das Antlitz der Liebe wird!

Adnan Yücel“

Lasst unsere Genossinnen Melek Kızılocak und Dilek Posl frei!

Lasst die HDK-Gefangenen frei!