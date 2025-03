Sie beginnt um 17.30 Uhr vor der Cyriakuskirche, gegenüber C&A in der Bottroper City. Das Thema ist: Wie ist die Lage der Frauen heute – hier und in anderen Ländern? Und da uns die Wahlversprechen noch frisch im Ohr sind, prüfen wir: Was hält die AfD für Frauen bereit?



Die neue Regierung ist noch nicht gebildet, da sollen die Schulden in Deutschland bereits um 900 Milliarden Euro hochgetrieben werden. Das trifft allen voran die Kinder und Frauen. Dabei ist in Deutschland bereits jeder fünfte arm. Durch die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise ist die Zahl der Armen jedoch noch höher. Die Warnstreiks nehmen zu – im Zentrum so viele Frauen wie nie!



Wir hoffen auf eine lebendige Diskussion am offenen Mikrofon, mit eigenen Erfahrungen, mit Vorschlägen. Bis Montag!