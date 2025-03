Was ist historisch am 8. März passiert? Erinnern wir uns an die Forderungen

In New York, wo Industriearbeiter:innen unter schwierigen Bedingungen arbeiten, streiken 40.000 Textilarbeiter:innen. Ihre Forderungen sind: Verkürzung des 16-Stunden-Arbeitstags, Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Hinblick auf die Menschenwürde, Lohnerhöhungen und die Gleichberechtigung der Arbeiter:innen.



Der Kampf der Arbeiter:innen endet nicht hier, sondern setzt sich bis in die 1900er-Jahre mit dem Streikrecht fort. Am 25. März 1911 führt ein Brand in der Triangle Shirtwaist Factory zu schweren Folgen. Das Verhalten der Fabrikleiter:innen, die die Türen während der Arbeitszeit abschlossen, führt dazu, dass mehr Arbeiter:innen ums Leben kommen. Dieses Ereignis löst in den USA und weltweit große Empörung aus, und die Arbeitgeber:innen sehen sich gezwungen, die Forderungen der Arbeiter:innen zu akzeptieren. Ein neuer Abschnitt in der Geschichte des Frauenkampfes wird geschrieben. Auf der 1. und 2. Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz werden eine Reihe von Beschlüsse wurden gefasst, um die Forderungen und Kämpfe der Arbeiter:innen weltweit sichtbar zu machen. Die wirtschaftlichen und politischen Forderungen und Kämpfe der Arbeiter:innen gehen in die Geschichte ein. Der heutige Tag wird der 8. März.



Der 8. März, der Internationale Weltfrauentag, wurde durch lang andauernde Kämpfe von Frauen erkämpft. Dieser wichtige Tag ist ein Symbol für den Widerstand der Frauen gegen das männlich dominierte System, gegen Gewalt, Krieg und jegliche Form von Unterdrückung und Ausbeutung. An diesem Tag bringen Frauen ihre Kämpfe für Gleichberechtigung und ihre Rechte zum Ausdruck. Aber dieser wichtige Tag wird in vielen Ländern nicht als offizieller Feiertag anerkannt und nicht als bezahlter Urlaub gewährt. Wir sind der Meinung, dass sich diese Situation ändern muss, ...



Hier gibt es die komplette Erklärung