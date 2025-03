Wurde der Kampf um die Denkweise seit Lenins Tod missachtet?

In der Aschermittwochsrede war ein grundsätzlicher Fehler enthalten. Darauf wies uns Stefan Engel berechtigt hin. So hieß es in der Rede, dass die “Frage der Denkweise nach Lenins Tod verkannt wurde.“ Das ist aber eine unzutreffende Pauschalisierung, die der ideologisch-politischen Linie der MLPD widerspricht.

Die Kritik trifft auf die Führung Stalins zu, aber auch in der Sowjetunion nach Lenins Tod war das umkämpft.

Mao Zedong hatte sogar die Geringschätzung des weltanschaulichen Kampfs ausdrücklich kritisiert und einen massenhaften Kampf um die Denkweise geführt. Er entwickelte diesbezüglich auch schon früh Kritiken an der sowjetischen Führung. Mao entwickelte breite Kampagnen, damit die Massen die dialektische Methoden erlernen und bewusst anwenden, mit dem Höhepunkt der Großen Proletarischen Kulturrevolution.

Stefan Engel wies bereits in der Broschüre "Die Maotsetungideen und die Lehre von der Denkweise" darauf hin: "Um die proletarische Denk- und Arbeitsweise in der Partei durchzusetzen, führte Mao Tsetung einen intensiven Kampf gegen alle Erscheinungen der kleinbürgerlichen und bürgerlichen Denk- und Arbeitsweise in der Partei."

Mao legte so auch wichtige Grundlagen für die Lehre von der Denkweise.

Es ist wichtig, dass sich dieser Fehler nicht festsetzt oder verbreitet.

Hier geht es zur Broschüre "Die Maotsetungideen und die Lehre von der Denkweise" von Stefan Engel