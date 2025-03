17. März Protestaktion am Tag X

Initiierende Trägerorganisationen sind die DfG/VK, weitere Träger die Linkspartei Lübeck, das BSW Schleswig-Holstein, die Umweltgewerkschaft und Courage.

Wir hatten uns am 27. Februar auf einen gemeinsamen Ostermarschaufruf unter dem Motto „Stopp der Hochrüstung“ geeinigt. Aufgrund der Ereignisse danach schlug die MLPD vor, am 17. März eine kämpferische Aktion gegen die Bundestagsbeschlüsse zur unbegrenzten Verschuldung für die Hochrüstung durchzuführen.



Schon im Vorfeld der Sitzung am 13. März gab es breite Zustimmung. Am Abend des 13. März beschloss das Bündnis, am 17. März eine einstündige Kundgebung um 17 Uhr im Stadtzentrum von Lübeck, auf dem Kohlmarkt, durchzuführen.