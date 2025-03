3500 Bergarbeiter in Chiatura/Georgien werden per SMS gekündigt!

Siehe Rote-Fahne-News-Artikel hier: Georgien: Gemeinsame Demonstration von Bergarbeitern, ihren Familien und der Bevölkerung

Heute bekamen wir diese ungeheuerliche Information: Gestern haben 3500 Bergarbeiter in Chiatura/Georgien per SMS ihre Kündigungen erhalten! Die Bergarbeiter sind seit November letzten Jahres ausgesperrt gewesen und mussten von einem Bruchteil ihrer Löhne leben. Dieser wurde ihnen immer verspätet ausgezahlt und vor wenigen Tagen wurde ihnen Gas und Strom abgestellt. Mit der Bevölkerung von Chiatura zusammen haben sie in den letzten Tagen große Protestaktionen durchgeführt.

Entgegen der Versprechen des Bergbauunternehmens, dass die Bergwerke am 1. März wieder öffnen würden, wurde nun verkündet, dass der Mangan-Untertagebau vollständig eingestellt wird. Mangan soll nur noch im Tagebau durch Subunternehmerkooperativen gefördert werden.

Protest- und Solidaritätserklärung des Hauptkoordinators

der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung

Hallo Bergarbeiter, Bergarbeiterfamilien und Freunde,

wir beglückwünschen euch und die kämpferische Bevölkerung Chiaturas zu euren Protestaktionen der letzten Tage und zu eurer Demonstration! "Kein Kampf darf mehr alleine stehen!" hat die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz 2023 in Deutschland beschlossen, an der auch Teilnehmer aus Georgien und aus Chiatura vertreten waren.

Mit dem Spendenaufruf: ‚5000 Euro zur Unterstützung des Kampfes der Bergarbeiter in Chiatura, Georgien‘ durch die Vorbereitungsgruppe für den Aufbau der Europakoordinierung der Bergarbeiter wurde ein wichtiger Schritt gemacht, damit diese Losung Wirklichkeit wird. Die kämpferische internationale Bergarbeiterkoordinierung steht fest an eurer Seite und unterstützt den Kampf um eure Arbeits- und Ausbildungsplätze voll und ganz! Genauso wichtig finden wir eure Forderungen nach einem umweltverträglichen Bergbau, und dass für Schäden, die der Bergbau verursacht, die Betroffenen entsprechend entschädigt werden.

In der Umweltresolution der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz heißt es dazu: „Das Überleben der Menschheit ist durch die kapitalistische Profitwirtschaft bedroht!Tagtäglich holen wir Bergleute aus der Erde den Reichtum der Natur, die sich die internationalen Bergbaukonzerne ungeniert aneignen. Wenn der Kapitalismus heute mit seinem zugespitzten Konkurrenzkampf nur noch auf Basis der Zerstörung der internationalen Lebensgrundlagen funktioniert, sagen wir ihm als ganzes System den Kampf an!

Wenn die Bergbaumonopole und Regierungen heute international die zerstörerische Ausbeutung von Mensch und Natur durchsetzen, festigen wir den Internationalen Zusammenschluss, stärken die Internationale Bergarbeiterkoordination und den Zusammenschluss mit weiteren Sozial- und Umweltbewegungen.“

Wir kennen nicht alle eure Forderungen und können auch nicht umfassend etwas dazu sagen; aber ich möchte euch als Hauptkoordinator der internationalen Bergarbeiterkoordinierung sagen: die Regierungen der Welt sind dem internationale Finanz- und Industriekapital hörig und ordnen sich deren Interessen unter. Sie sind mit den kapitalistischen Staaten eng durchdrungen und wir Arbeiter dürfen keine Illusionen in die Staatsorgane haben. Die Arbeiter und die Bevölkerung können und müssen für Umweltvorschriften und Gesetze zum Schutz der Natur kämpfen und wachsam sein, ob diese eingehalten werden.

Unsere Kraft ist die internationale Arbeitereinheit – daran müssen wir arbeiten!

Ich freue mich auf die Teilnahme an eurer Arbeiterkonferenz am 31.3.2025 und auf die kameradschaftliche Auseinandersetzung um Weg und Ziel der Kämpfe der Bergarbeiter der Welt.

Mit solidarischen Grüßen

Andreas Tadysiak

Die Solidaritätserklärung (in Kürze) und weitere Dokumente zum Kampf der georgischen Bergarbeiter sind auf der Webseite der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung zu finden.

Hier der Link