Antifaschistischer Protest am 15. März in Essen

Eine Provokation für die Arbeiterstadt Essen, wo die Vorsitzende der MLPD, Gabi Fechtner, erfolgreich als Spitzenkandidatin der Internationalistischen Liste/MLPD zur Wahl antrat.

Nachdem die „Steeler Jungs“ mit ihren „Spaziergängen von der antifaschistischen Bewegung in Essen niedergekämpft wurden, meldete nun die offen faschistische Organisation „Jung + Stark“ eine Demo mitten in Essen an. Mit dem Motto „für deutschen Wohnraum – sofortige Remigration“ wird übel die egoistische und rassistische Denkweise zu befördern versucht. "Remigration" heißt Vertreibung, Deportation! Die Verursacher von Wohnungsnot, Konzerne wie Vonovia, die ihr Wohnungsbauprogramm einstellten wegen zu wenig Profit-Erwartung, werden mit keiner Silbe kritisiert. Stattdessen ausländerfeindliche Hetze.

Das werden die antifaschistischen Demonstranten aus den letzten Wochen nicht stehen lassen! Kommt zur Kundgebung von REebell, MLPD, Inter-Bündnis Essen um 11.30 auf dem Willy-Brandt-Platz! Ab 12.00 Beteiligen wir uns an der Demo von Essen stellt sich Quer. Achtet auf gemeinsame sichere An- und Abreise.

Kommt gerne vorbei und bringt viele Leute mit!

Am 22. März will die AfD in einigen Städten in Deutschland auftreten. Rote Fahne News berichtet in Kürze.

