Ein großartiger Erfolg der Industriearbeiter gegen den Nexperia/Wingtech-Konzern

Nexperia Phils. Inc. ist Teil eines multinationalen Halbleiterunternehmens, das Chips für die Automobilindustrie, Elektrofahrzeuge, Mobiltelefone und mehr herstellt. Zu seinen Kunden zählen Bosch, Continental, Denso, Huawei, Neltz, Tesla, Xiaomi und Samsung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und China. Neben den Philippinen verfügt es über Produktions- und Montagestandorte auch in Deutschland, Großbritannien und Malaysia.

Ihre Gewerkschaft, die Nexperia Philippines Inc. Workers Union (NPIWU), die Mitglied der Nationalen Föderation der Gewerkschaften-Bewegung 1. Mai (NAFLU-KMU) angehört, spricht von einem der größten und militantesten Streik auf den Philippinen seit über 10 Jahren. Die Gewerkschaft forderte in dem seit mehr als einem Jahr andauernden Kampf eine Gehaltserhöhung des Tageslohns um 50₱ (80 Cent) für die Belegschaft, während der chinesische Konzern lediglich 17₱ (27 Cent) anbot.

Am 5. März 2025 wurde erneut in den Streik getreten und die Zugänge zur Fabrik blockiert. Am 8. März, dem Internationalen Frauentag siegten die streikenden Arbeiterinnen und Arbeiter. Der Konzern stimmte der Forderung der Belegschaft zu und der Wiedereinstellung von zwei der vier entlassenen Gewerkschafterinnen. Der Kampf für die Rücknahme der Entlassungen der beiden anderen Gewerkschafterinnen wird fortgesetzt.

Der Arbeitskampf setzte sich gegen massive Repressionen durch. So forderten Agenten der faschistoiden antikommunistischen „Nationalen Task Force zur Beendigung lokaler kommunistischer bewaffneter Konflikte (NTF-ELCAC)“ den Austritt der Gewerkschaft Nexperia und anderer Gewerkschaften in der Region Süd-Tagalog aus der NAFLU-KMU. Doch die Gewerkschaft und die Belegschaft ließen sich nicht einschüchtern.



Ausführlicher Bericht auf: https://ichrp.net/massive-victory-by-nexperia-philippines-workers-union-against-savage-union-busting-strategy/