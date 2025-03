Eine wahre Geschichte von Terror und Sozialschmarotzern in Deutschland

Im August 2023 nach einem dubiosen Vorfall in Chemnitz überschlugen sich faschistische Medien mit Meldungen wie: „Eine Tat wie aus einem Horrorfilm – Linke hacken Patrioten drei Finger ab …“. Berichte über einen „Machetenüberfall“, „vermummte Täter“ machen die Runde. Ein Großaufgebot der Chemnitzer Polizei durchkämmte die Landschaft auf der Suche nach drei Fingern … .



Mittlerweile ist dieser Fall restlos aufgeklärt. Die Täter standen vor Gericht, und der Erkenntnisfortschritt der Menschheit im Hinblick auf Sozialschmarotzer und Terroristen ist deutlich vorangekommen. Im Internetportal „Endstation rechts“ heißt es in einer Meldung vom 11. März: „Der Chemnitzer Neonazi Alexander W. muss wegen Vortäuschens einer Straftat eine Geldstrafe in Höhe von 4500 Euro zahlen. Den Strafbefehl habe W. einem dpa-Bericht zufolge bereits akzeptiert. Um staatliche Leistungen zu erhalten, sollte ihm ein Bekannter eigentlich die gesamte Hand abschlagen, verfehlte jedoch und hackte nur drei Finger ab. W. sprach anfangs davon, dass Linksextreme ihn überfallen hätten. Die 'Freien Sachsen' machten den Fall publik. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass sich die Tat so nicht zugetragen hatte. Der Neonazi hatte sich in Widersprüche verwickelt. Auch Björn Höcke hatte den Fall aufgegriffen, der Post, in dem der AfD-Politiker von 'Linksterror' spricht, ist bis heute auf seinen Kanälen zu finden. Weder W. noch sein Komplize Stanley S., der im Dezember u.a. wegen schwerer Körperverletzung zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt wurde, haben Rechtsmittel eingelegt. Damit sind beide Fälle rechtskräftig geworden“.



Kaum zu glauben, aber wahr. Unwahr ist dagegen, dass die Faschisten jetzt eine Spendensammlung für ihren Kameraden durchführen – die viel beschworene „Kameradschaft“ in ihren Reihen ist wohl auch im Bereich der Fantasy-Romane anzusiedeln.