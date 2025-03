Einstündige Arbeitsniederlegung und Kundgebung der Schachtbau-Arbeiter

Diese Auseinandersetzung führen sie mit ihrer Gewerkschaft IGBCE. Mit dieser einstündigen Kundgebung war es das erste Mal seit Jahrzehnten, dass die Arbeiterinnen, Arbeiter und einfachen Angestellten, angeführt von ihrer Gewerkschaft, wieder offen für ihre Interessen Flagge gezeigt haben. Dazu herzlichen Glückwunsch!

Der Bezirksvorsitzende der IGBCE berichtete auf der Kundgebung von schwierigen Verhandlungen mit dem Hauptanteilseigner des BAUER-Konzerns, Herrn Alfons Doblinger. Nach mehreren Treffen, die von der Konzernseite aus immer wieder hinausgezögert wurden, wurde der verhandelnden Tarifkommission für die Kollegen bei Schachtbau folgendes Angebot unterbreitet:





eine Lohnerhöhung von 2,5% bei einer Laufzeit von 2,5 Jahren

kein Angebot zur Erhöhung der Ausbildungsvergütungen

Ablehnung eines extra Urlaubstages für Gewerkschafter

kein Wort über eine Beratung zur Entlastung von älteren Beschäftigten

Wer sich beim Lesen dieser Punkte fragt, ob es sich hier evtl. um einen Tippfehler handelt, muss enttäuscht werden. Dieses unverschämte Angebot hat Herr Doblinger, seines Zeichens Multimillionär sowie Mietwohnungs- und Baumonopolist, ernsthaft als annehmbaren Vorschlag verkaufen wollen! Das ist eine Frechheit! Und das brachten die Kolleginnen und Kollegen bei Schachtbau auch mit reichlich Trillerpfeifen und Rasseln unter wehenden Fahnen deutlich zum Ausdruck. Die Schachtbauer und Schachtbauerinnen sind dazu bereit, im Arbeitskampf weiter zu gehen. Das zeigte sich z.B. im spontanen Applaus, als der Bezirksleiter in einer durchaus kämpferischen Rede über die Möglichkeit von Streik geredet hat, was viele Kollegen als notwendig betrachten.

Wer kämpft braucht Solidarität. Und da halfen auch die Solidaritätsbekundungen aus anderen Betrieben der IG BCE, aber auch von Kollegen und Kolleginnen der IG Metall, die ein Kollege bei dieser Gelegenheit verlesen hatte. Auch der Vorschlag, den Kampf bei Schachtbau mit den Kämpfen anderer Belegschaften zu verbinden, wurde positiv aufgenommen.

Alles in Allem war es eine erfolgreiche Waffenschau der Arbeiterklasse bei Schachtbau Nordhausen. Bereits jetzt gibt es verstärkt Eintritte in die IGBCE, weil die Kolleginnen und Kollegen spüren, dass sie ihre Gewerkschaft als starke Kampforganisation brauchen. Ein Kollege meinte auch: „Wer sich mit den Arbeitern bei Schachtbau anlegt, legt sich mit der ganzen Region an.“ Wir meinen, wer einen von uns angreift, greift uns alle an! Da gehören die Kolleginnen und Kollegen bei Schachtbau dazu. Nicht zuletzt wurden hier auch etliche Spenden für die 3. IMC 2023 in Thüringen sowie für Opfer von Unwetterkatastrophen gesammelt.

Vorwärts zur Arbeiteroffensive!

Für ein allseitiges und vollständiges gesetzliches Streikrecht!

Für gleiche Löhne und Renten in Ost und West!

Für einen sofortigen Lohnnachschlag in Höhe der tatsächlichen Inflation!

Nieder mit Imperialismus, Umweltzerstörung, Faschismus und Krieg! Für den echten Sozialismus!





Solidaritätsbekundungen bitte direkt an die Landesgeschäftstselle der IGBCE in Thüringen: E-Mail: bezirk.thueringen@igbce.de

Glück Auf!