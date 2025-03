Kampf um jeden Arbeitsplatz

Ford Köln: AUS in Raten?

Morgen findet eine außerordentliche Betriebsversammlung bei Ford in Köln statt. Der Mutterkonzern plant die Vernichtung von 4000 Arbeitsplätzen in Europa, davon 2900 allein in Köln. Das wäre jeder vierte Arbeitsplatz.

Korrespondenz