Neun verschiedene Gruppen beteiligten sich mit Kulturbeiträgen, Infoständen, Redebeiträgen und einem gemeinsamen Tanz. Das Motto „Frauenpower für Frieden und Völkerfreundschaft – Kampf dem Faschismus!“ prägte die Veranstaltung.



Mehrere Rednerinnen eines breiten, überparteilichen Spektrums von Religion bis Revolution prangerten die Kriege in Palästina und in der Ukraine und die Angriffe des Erdoğan-Regimes auf die Zivilbevölkerung in Rojava an. Sie zeigten klare Kante gegen die Rüstungspläne der künftigen Bundesregierung.



In den engagierten Reden wurde deutlich, welche Last die Frauen in den Kriegen tragen – aber auch, welche Kraft sie entwickeln, wenn sie sich am gemeinsamen Kampf international beteiligen.



Die MLPD Heilbronn beteiligte sich mit einem Literaturstand und Infotafeln. Sie ging in ihrem Redebeitrag auf Clara Zetkin und die sozialistischen Wurzeln des Internationalen Frauentags ein. Der Jugendverband REBELL begeisterte die Teilnehmerinnen mit eigenen Songs, u.a. zum Thema Befreiung der Frau im echten Sozialismus.