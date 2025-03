Gedenkstätte der Sozialisten geschändet

Die Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde, an der jedes Jahr Zehntausende im Rahmen des Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Gedenkens (LLL) der Begründer der KPD, des Revolutionärs und Klassikers des Marxismus-Leninismus, Wladimir Iljitsch Uljanow - besser bekannt als Lenin - und anderer Revolutionärinnen und Revolutionäre gedenken ist geschändet worden! Wie die Junge Welt (JW) berichtet, wurden mehrere Metalltafeln von den Grabplatten - unter anderem von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht - gestohlen. Hinweise auf Verdächtige gibt es laut Berliner Polizei nicht. "Da eine politische Motivation 'nicht sicher erkennbar' sei, ermittele bis auf Weiteres das Fachkommissariat für Kunstdelikte im LKA Berlin", so die Berliner Polizei zur JW. Egal ob antikommunistische Grabschändung oder Metalldieb: Die Verantwortlichen müssen streng bestraft und die Grabplatten entweder wiederbeschafft oder adäquat ersetzt werden!