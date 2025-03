Sondersitzungen des Bundestags

Grüne: Fraktionsspitze will Grundgesetzänderung für Finanzpaket nicht zustimmen

CDU, CSU und SPD wollen sich noch vom alten Bundestag einen Freifahrschein für massive Neuverschuldung und Lockerung der sogenannten Schuldenbremse ausstellen lassen. "Whatever it takes", so die Leitlinie des desgnierten Bundeskanzlers Friedrich Merz.